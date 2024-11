Budget 2025 : une motion de censure inévitable ?

Le Premier ministre Michel Barnier a annoncé qu’il était probable qu’il ait recours au 49.3 afin de faire passer le budget 2025. Cependant, une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement devrait être déposée le cas échéant.

La menace d’une censure est de plus en plus réelle pour Michel Barnier, malgré les alertes de certains ministres sur ce scénario. « Si le gouvernement venait à être censuré sans budget, ce serait une tempête pour le pays », met en garde Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics. Des propos qui sont à l’encontre du Rassemblement national, même si le parti de Marine Le Pen tempère et attend de voir le texte final du budget 2025.

Le PS va voter la motion de censure

« Le Rassemblement national ne détient pas seul la clé du résultat final », déclare Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. Au terme d’un entretien d’une heure entre le Premier ministre et les présidents des groupes parlementaires socialistes, le Parti socialiste confirme qu’il votera la motion de censure. Une motion de censure pourra être votée dès la semaine prochaine lors du retour du projet de budget de la sécurité sociale à l’Assemblée, ce qui pourrait conduire Michel Barnier à déclencher son premier 49.3.

