Loi immigration : Michel Barnier estime qu'il y a "urgence à maîtriser l'immigration clandestine"

"Il y a une urgence à maîtriser l'immigration clandestine", affirme Michel Barnier sur France Bleu vendredi 15 novembre, soutenant la nécessité d'une nouvelle loi immigration qui sera proposée par le gouvernement début 2025. "Parce que si on laisse les choses comme ça, avec des frontières parfois passoires, on crée une situation insupportable chez nous et on accueille mal les gens", ajoute le Premier ministre, qui veut traiter cette question "avec dignité, avec fermeté".

"Accueillir les personnes qui sont en situation de réfugiés, c'est notre honneur", rappelle Michel Barnier, "mais pour le reste, il faut pouvoir maîtriser l'immigration". Et de préciser ce qu'il veut dire par "maîtriser" : "Que les gens soient dissuadés de venir chez nous et qu'on puisse choisir le niveau d'immigration économique dont nous avons besoin".

"Je prendrai mes responsabilités" sur le 49.3

Le Premier ministre a également répété qu'il pourrait utiliser le 49.3 dans le futur. "Je prendrai mes responsabilités", assure Michel Barnier. "J'utiliserai les outils que donne la Constitution", souligne le Premier ministre, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale. Concernant le calendrier, Michel Barnier estime que l'adoption du budget se fera "probablement autour du 18-20 décembre", quand "le travail sera terminé entre le Sénat et l'Assemblée".

Le 49.3 peut être suivi d'un dépôt de motion de censure à l'Assemblée nationale. Michel Barnier admet être un Premier ministre "en sursis".