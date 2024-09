Anne Genetet, ministre de l'Education nationale : "Elle ne connaît pas grand-chose, ni de près, ni de loin" au système éducatif, juge le syndicat SE-Unsa

Anne Genetet, la nouvelle ministre de l'Education nationale, "ne connaît pas grand-chose, ni de près, ni de loin, au sujet de l'école et du système éducatif", a jugé samedi 21 septembre sur franceinfo Elisabeth Allain-Moreno secrétaire générale de SE-Unsa, après l'annonce du gouvernement de Michel Barnier. "Cela nous inquiète beaucoup."

Elisabeth Allain-Moreno pointe "la grosse instabilité ministérielle qu'on a pu connaître ces dernières années" et espère au ministère "quelqu'un qui ouvre le dialogue social, le respecte et est à l'écoute de l'expertise des professionnels".

L'école "une variable d'ajustement"

Mais la syndicaliste déplore une nouvelle ministre qui, "sur le papier, n'a aucune expertise dans le domaine de l'école". Elle souligne la "nécessité à maîtriser des sujets comme celui de la formation", attire l'attention sur "les difficultés de recrutement et d'attractivité" du métier, "la nécessité de mieux accueillir les élèves, que ce soit au niveau des élèves en situation de handicap et des élèves à troubles du comportement".

Elisabeth Allain-Moreno rappelle que "depuis 2017, on a à chaque fois un dialogue de sourds avec beaucoup plus d'annonces médiatiques que d'écoute réelle et de réformes qui répondent aux nécessités qu'expriment les familles et les professionnels". La représentante du SE-Unsa dénonce le fait que l'école soit "une variable d'ajustement", "un objet de d'équilibre politique", au lieu d'être "une priorité, comme le président ne cesse de le répéter". "L'école concerne des millions d'élèves et de jeunes chaque année" et "prépare l'avenir de la société", affirme Elisabeth Allain-Moreno. "Donc elle mérite beaucoup mieux que d'être uniquement réduite à cette recherche d'équilibre politique."