Fragilisée par diverses polémiques, elle conserve uniquement le portefeuille des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Elle assure avoir été "à la tâche malgré la tempête". Amélie Oudéa-Castéra a prononcé un long discours, vendredi 9 février, lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec la nouvelle ministre de l'Education, Nicole Belloubet. Dans la composition définitive du gouvernement Attal, dévoilée jeudi soir, Amélie Oudéa-Castéra conserve uniquement le portefeuille des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Fragilisée par diverses polémiques, dont ses propos sur l'école publique et la scolarisation de ses enfants dans l'établissement privé parisien Stanislas, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré quitter le ministère de l'Education "plus aguerrie que jamais" et la "tête haute", après être restée en poste 28 jours.

"Je remercie le président de la République et le Premier ministre pour leur confiance renouvelée pour me permettre (...) de poursuivre ma mission au service du sport et des Jeux Olympiques et paralympiques", a ajouté Amélie Oudéa-Castéra.