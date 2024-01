Gouvernement de Gabriel Attal : le Premier ministre envisage de prononcer son discours de politique générale le 30 janvier

Il veut prendre son temps. Gabriel Attal a annoncé, mardi 16 janvier, avoir "proposé" à la présidente de l'Assemblée nationale de prononcer son discours de politique générale "le 30 janvier", soit trois semaines après sa nomination à Matignon. S'exprimant pour la première fois devant les députés en tant que chef du gouvernement, le Premier ministre a dit vouloir "construire" et "nourrir" son discours en échangeant avec "l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement", avec les organisations syndicales et avec les associations d'élus, tout en se rendant "au contact des Français".

Dans la matinée, lors d'un échange privé avec les députés des groupes Renaissance, MoDem et Horizons, Gabriel Attal avait affirmé qu'il prononcerait son discours de politique générale "la semaine prochaine" à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il avait dit vouloir répondre aux "attentes de nos concitoyens sur la valorisation du travail, sur l'école, sur la santé, sur le logement, sur la sécurité", malgré des "perspectives budgétaires compliquées" et "des perspectives géopolitiques difficiles", selon des propos rapportés par des participants à la réunion.

"Je veux appuyer sur l'accélérateur avec des mesures fortes." Gabriel Attal, Premier ministre devant des députés de sa majorité relative

"Il faut assumer un certain nombre d'orientations, de décisions courageuses qui vont susciter du débat et de la controverse, mais qui vont dans le sens de nos valeurs, de notre ADN", avait souligné Gabriel Attal.

"Il y a une attente majeure dans notre pays autour de la valorisation du travail", avait-il insisté, particulièrement au sein des classes moyennes, qui gagnent "au-dessus de ce qu'il faut avoir pour pouvoir bénéficier des aides et en dessous de ce qu'il faut avoir pour pouvoir s'en sortir tout seuls". Il entend "continuer à inciter au travail", qui "permet de financer notre modèle social, nos services publics et la solidarité". Il a également mis l'accent sur "les services publics", qu'il veut "toujours plus efficaces".