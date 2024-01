Gouvernement Attal : "Une reconstitution de la ligue sarkozyste dissoute", selon le président du groupe socialiste à l'Assemblée Boris Vallaud

Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, dévoilé jeudi, est une "cohabitation pratique et effective avec la droite", réagit vendredi 12 janvier sur France Inter Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et député PS des Landes. Il compare ce nouveau gouvernement à "une reconstitution de la ligue sarkozyste dissoute".

Il dénonce une "dérive droitière", alors que huit ministres viennent de la droite, même s'il reconnaît que cela ne l'"étonne pas". Pour Boris Vallaud, cette "cohabitation avec la droite" a débuté "au moment de la loi immigration". Les autres ministres, qui ne viennent pas de la droite, ne sont "que prétendument de gauche", fustige le chef de groupe PS, "puisqu'ils mettent en œuvre une politique de droite, que ce soit la réforme de l'assurance-chômage, la réforme des retraites ou la loi immigration".

Des "grands ministères" qui inquiètent

Enfin, sur les associations de plusieurs portefeuilles dans un ministère, Boris Vallaud s'insurge. Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, garde le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et récupère également celui de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Des sujets "importants", qui méritent pourtant "des ministres à temps plein et pas à temps partiel", selon le député. Il s'inquiète aussi du "grand ministère" de Catherine Vautrin, qui devient ministre du Travail et de la Santé.