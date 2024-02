Direct Remaniement : Nicole Belloubet souhaite l'instauration "très rapide d'un dialogue" avec les enseignants

Elle quitte le ministère de l'Education nationale "plus aguerrie que jamais" et la "tête haute". Après un passage d'à peine un mois, marqué par une polémique durable sur la scolarisation de ses enfants, Amélie Oudéa-Castéra a fait ses adieux à la rue de Grenelle, vendredi 9 février, lors d'une passation de pouvoir avec Nicole Belloubet. Elle a assuré avoir été "à la tâche malgré la tempête", tandis que celle qui lui succède a salué son "courage". Nicole Belloubet a de son côté souhaité l'instauration "très rapide d'un dialogue" avec les enseignants.

Dans la composition définitive du gouvernement Attal, dévoilée jeudi soir, Amélie Oudéa-Castéra conserve uniquement le portefeuille des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Cette "valse des ministres inquiète de plus en plus", a réagi Elisabeth Allain Moreno, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SE-Unsa, sur France Inter. Suivez notre direct.

Le gouvernement désormais au complet. Vingt-huit jours après la première salve de nominations, 20 ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat ont été nommés jeudi soir. Cette liste, sans ralliement notable, confirme les équilibres entre les partis de la majorité, et notamment la place du MoDem, et voit entrer au gouvernement des députés spécialistes de leur domaine, mais aux positions parfois contestées, tels Frédéric Valletoux à la Santé et Guillaume Kasbarian au Logement.

"Il n'y a aucune raison d'avoir de la rancune", selon François Bayrou. Ce second épisode du remaniement, très attendu, a été marqué par la tonitruante sortie de l'allié historique d'Emmanuel Macron, François Bayrou, mercredi. Le MoDem conserve malgré tout quatre représentants au sein de l'exécutif. "Il n'y a aucune raison d'avoir de la rancune", assure François Bayrou vendredi sur France Bleu Béarn Bigorre. "Je ne veux pas apporter de polémique ni de glose, on s'en est expliqué".

LFI critique la composition du gouvernement. "Ce n'est plus un remaniement, c'est une forme de maison hantée. Vous ouvrez chaque porte, l'une après l'autre, et c'est un peu la maison des horreurs", a déclaré vendredi sur franceinfo Manon Aubry, tête de liste La France insoumise (LFI) aux élections européennes. "Je suis inquiet pour mon pays quand je vois cet attelage brinquebalant, dans lequel vous retrouvez des macronistes fanatisés et des mercenaires sans principe et sans conviction", a de son côté Manuel Bompard, coordinateur de LFI, également sur franceinfo.

La nomination de Guillaume Kasbarian au Logement contestée. Le député Renaissance a porté une loi qui durcit les peines contre les squatteurs. Le texte, critiqué pour sa fermeté envers les personnes précaires qui ne paient plus leur loyer, a été adopté en juin 2023 par le Parlement. Sa nomination a ainsi été immédiatement contestée par une partie du secteur du logement. "Une véritable provocation", selon Pascal Brice, président de la fédération des acteurs de la solidarité.