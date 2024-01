Direct Gouvernement de Gabriel Attal : Rachida Dati voit du "mépris de classe" dans les réactions à sa nomination

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a dénoncé un "mépris de classe" dans les réactions suscitées par son arrivée à ce poste où elle n'était pas attendue, dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi 13 janvier. "Les commentaires sur ma nomination, je m'en fiche, même si j'y vois parfois aussi un mépris de classe", a affirmé la ministre, qui a annoncé vouloir "relancer les conservatoires municipaux accessibles à tous, le théâtre pour les jeunes" ou encore "les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)". Elle a déclaré vouloir se battre pour un audiovisuel public "puissant". Rachida Dati a par ailleurs assuré qu'elle resterait maire du VIIe arrondissement de Paris, avec les élections municipales en tête, mais a démenti tout accord électoral avec le président Emmanuel Macron. Suivez notre direct.

Stéphane Séjourné est à Berlin dimanche et à Varsovie lundi. Le chef de la diplomatie française, qui était à Kiev samedi, se rendra en Allemagne dès dimanche et en Pologne lundi pour rencontrer ses homologues et faire avancer les dossiers ukrainiens au sein des instances européennes, a déclaré à l'AFP son entourage.

De premières manifestations depuis la nouvelle composition du gouvernement. Nice, Lyon, Clermont-Ferrand... Des manifestations sont prévues dimanche dans plusieurs villes de France pour le retrait de la loi immigration, adoptée mi-décembre par le Parlement. Une première depuis l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, qui se rend, lui, sur un marché de Caen (Calvados). Les Sages doivent aussi juger le 25 janvier si le texte voté est conforme à la Constitution.

Amélie Oudéa-Castéra "regrette" ses propos sur l'école publique. La ministre de l'Education "regrette" d'avoir "pu blesser certains enseignants de l'enseignement public" et assure qu'elle sera "toujours" aux "côtés" de "l'école publique et de ses professeurs", dans une déclaration transmise samedi à l'AFP. Tout juste nommée, elle a fait polémique en justifiant vendredi sa décision de transférer ses enfants dans le privé par sa "frustration" devant "les paquets d'heures" d'enseignement non remplacées lors des absences de professeurs à l'école publique.