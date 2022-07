Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a dit vendredi 15 juillet sur franceinfo avoir eu "sans aucune ambiguïté" la "réassurance complète de la Première ministre et du président de la République" de "la ligne politique" du gouvernement qui est celle "de l'égalité", "des droits" et "des avancées qu'on a conquises collectivement dans la majorité". "Des paroles, il faudra passer aux actes", a exigé dans un même temps Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la vie associative, sur France Inter,

Le ministre des Transports a réaffirmé son engagement pour les droits des homosexuels après l'interview au Parisien/Aujourd'hui en France jeudi, de sa collègue du gouvernement Caroline Cayeux, qui assure "regretter" ses propos "stupides" de 2013 critiquant l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. "J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée", a-t-elle notamment déclaré.

"Ce n'est pas moi qui suis blessé"

Les propos de la ministre des Collectivités territoriales ont déplu à Clément Beaune même s’il se défend d’avoir été touché personnellement : "Ce n'est pas moi qui suis blessé", dit-il.

"C’est une question de valeurs, de principes, de ligne politique. Elle a été rappelée très clairement par le gouvernement." Clément Beaune à franceinfo

"Je l'ai défendue très clairement. Je les défendrai toujours, ces convictions-là et ces principes-là, c'est ça qui m'importe", a-t-il affirmé. Il en a d’ailleurs parlé avec l'intéressée, Caroline Cayeux : "J’ai pensé très important de ne pas le cacher, de le dire, en privé comme en public, parce qu'on parle de sujets fondamentaux", a-t-il souligné.

Le mea culpa de la nouvelle ministre des Collectivités territoriales ne semble pas suffire. Selon une information de franceinfo, des membres de la majorité ont signé une tribune remettant en cause son maintien au sein du gouvernement. Le texte, signé par une dizaine de parlementaires et des anciens ministres, doit être publié en fin de semaine. Clément Beaune ne semble pas s’y opposer : "Si c'est pour rappeler les principes et dire quelle est la ligne politique. La mienne et mon combat politique, il est clair, c'est celui de l'égalité, celui des droits, des avancées qu'on a conquises collectivement dans la majorité", a-t-il insisté.

"Le mariage pour tous est un droit à défendre absolument"

Une ligne politique revendiquée par tous au sommet de l'Etat, selon lui : "J’en ai la réassurance complète de la Première ministre et du président de la République, c'est celle de l'égalité, c'est celle, évidemment, du mariage pour tous, qui est un droit qu'on doit défendre absolument", a-t-il indiqué. "C’est la ligne du gouvernement, de la majorité, je crois, sans aucune ambiguïté. S'il faut le dire, redire, le clarifier, je le fais aujourd'hui et je crois que c'est la ligne de la Première ministre de la République. J'en ai même la certitude, sans aucune hésitation", a-t-il répété.