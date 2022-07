"Je pense que les choses sont désormais claires." La Première ministre Elisabeth Borne a tenté de fermer la page de la polémique, vendredi 15 juillet, après les propos polémique de sa ministre des Collectivités territoriales au sujet du mariage pour tous. "Caroline Cayeux a tenu il y a plusieurs années des propos qui étaient naturellement choquants, a expliqué la cheffe du gouvernement. Quand elle a dû s'en expliquer, elle a manifesté tenu des propos maladroits."

L'ancienne maire de Beauvais Caroline Cayeux avait d'abord affirmé mardi sur Public Sénat qu'elle maintenait d'anciennes déclarations datant de 2013 "sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, qualifiés de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature". Elle avait dans la même émission tenté de se défendre maladroitement. "J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès que l'on me fait."

"Valeurs progressistes"

"Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées", a estimé la Première ministre en référence à une interview de la ministre accordée au Parisien. Elisabeth Borne estime aussi que cet entretien a été l'occasion pour la ministre de "réaffirmer qu'elle partage totalement les valeurs progressistes que porte le président de la République, que je porte".

"Elle sera évidement très vigilante à l'avenir aux soutiens qui peuvent être apportés à toutes les associations qui luttent contre les discriminations et notamment contre l'homophobie", a également déclaré la Première ministtre.