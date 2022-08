Dark stores : "Il faut réglementer et donner le pouvoir aux maires de prendre leurs décisions", estime Olivier Klein

Le ministre délégué à la Ville et au Logement voit un "vide juridique" dans la gestion de ces entrepôts.

"Il faut réglementer et donner le pouvoir aux maires de prendre leurs décisions" sur les dark stores, a déclaré vendredi 26 août sur franceinfo Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement et maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Le projet d'arrêté sur la régulation des dark stores déclenche la colère de nombreux maires qui souhaiteraient pouvoir empêcher leur installation.

"Les maires sont en difficulté", a reconnu Olivier Klein. "Si ce sujet est mis sur la table c'est parce que des darks stores ouvrent dans nos centres villes et pour pouvoir réguler il faut réglementer et dire de quoi on parle."

"Il faut qu'on définisse bien ce que sont ces entrepôts, ces espaces de livraisons. Pour moi, il y a un vide juridique." Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement à franceinfo

A Paris, devant les dark stores "il y a des dizaines de mobylettes qui attendent, des camionnettes le matin qui livrent et bloquent la circulation".

Dès le 6 septembre, l'ensemble des acteurs sera réuni pour "réfléchir avec Olivia Grégoire (la ministre aux PME) ce que sont ces dark stores et à donner le pouvoir aux maires. Ce sont de nouveaux modes de consommation, personne ne peut le nier mais on ne peut pas laisser faire ces choses-là de manière non réglementée". Olivier Klein veut "définir ce qu'est un dark store, permettre aux maires de définir leur plan local d'urbanisme. Pour moi, le pouvoir c'est le code de l'urbanisme, c'est la destination."