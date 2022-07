Projet de renationalisation d'EDF : "C'est de la pure communication", réagit Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT

"Le plus beau tour de magie, c'est que [la Première ministre] n'apporte aucune solution pour les citoyens et leurs factures", estime sur franceinfo le syndicaliste.

Renationaliser à 100% l'énergéticien EDF, "c'est de la pure communication", réagit mercredi 6 juin sur franceinfo Fabrice Coudour, le secrétaire fédéral de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT). La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé quelques heures plus tôt ce projet du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

>> Réforme des retraites, renationalisation d'EDF, pouvoir d'achat… Ce qu'il faut retenir du discours de politique générale d'Elisabeth Borne

"C'est de la pure communication", lance Fabrice Coudour, "et un tour de passe-passe prodigieux parce qu'elle n'a jamais prononcé le mot et tout le monde parle de renationalisation, parce qu'elle n'a parlé que d'étatisation avec un État actionnaire unique qui décidera seul du démantèlement d'EDF sans aucun débat parlementaire, et parce qu'elle n'a jamais parlé de l'échec de 20 ans de marché de l'énergie, source de tous nos problèmes et pointé par la Cour des comptes dans un rapport cette semaine."

"Le plus beau tour de magie" poursuit le syndicaliste, "c'est qu'elle n'apporte aucune solution pour les citoyens et leurs factures." Pour Fabrice Coudour, cette annonce n'est "certainement pas" un retour au service public.

"C'est un retour à une situation où l'État décidera seul, un retour du projet Hercule de démantèlement de l'entreprise pour vendre aux copains du CAC 40 tous les morceaux qui rapportent." Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) à franceinfo

Pour le syndicaliste, "il faut du courage politique. Ça passe par une vraie nationalisation de tout le secteur, à commencer par EDF en EPIC [Etablissement public à caractère industriel et commercial]. Et surtout, il faut sortir l'électricité et le gaz, qui sont des biens de première nécessité, du marché. Abaisser aussi en urgence la TVA à 5,5% pour agir sur les factures des usagers et revenir aux tarifs encadrés de vente."