Politique : la popularité d'Elisabeth Borne en baisse, deux tiers des Français demandent son départ, selon des sondages

Cette baisse de la popularité de la Première ministre intervient alors que des rumeurs de remaniement se font de plus en plus insistantes.

Un mauvais signal pour la Première ministre. La cote de confiance d'Elisabeth Borne baisse de trois points en janvier, proche de ses plus bas niveaux sur fond de spéculations sur un possible remaniement, tandis que 66% des Français demandent le départ de la Première ministre, selon deux sondages publiés jeudi 4 janvier. D'après le baromètre Elabe pour le quotidien Les Echos , seuls 23% des sondés font confiance à la cheffe du gouvernement pour "affronter efficacement les principaux problèmes" du pays. Elle perd le rebond de confiance enregistré le mois dernier.

Alors que le gouvernement est suspendu à la décision du chef de l'Etat sur un éventuel remaniement, une autre étude, réalisée par Odoxa pour le journal Le Figaro , relève que 66% des Français demandent le départ d'Elisabeth Borne. "Jamais ils n'avaient été aussi nombreux à vouloir se séparer d'elle", note l'institut.

La cote d'Emmanuel Macron reste stable

Pour lui succéder, 36% de Français estiment que le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, ferait "un bon Premier ministre", suivi par son collègue de l'Economie, Bruno Le Maire (31%). Ce sont les deux seuls ministres que davantage de Français souhaiteraient voir rester plutôt que partir en cas de remaniement, selon Odoxa. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, dont le nom circule ces derniers jours pour Matignon, arrive bon dernier avec seulement 10% de personnes pensant qu'il ferait un "bon" chef de gouvernement.

La cote d'Emmanuel Macron reste elle quasi stable à 27% (-1 point), mais le président de la République "débute cette année avec un déficit de cinq points par rapport à l'année dernière (32% en janvier 2023)", relève l'institut.

Le sondage Elabe a été réalisé par Internet du 2 au 3 janvier auprès d'un échantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points de pourcentage. Le sondage Odoxa a été réalisé par Internet du 3 au 4 janvier auprès d'un échantillon de 992 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur d'environ 2,5 points de pourcentage.