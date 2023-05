Politique : Charles III et la France, sortie de la biographie d’Elisabeth Borne… l’actu politique de la semaine

Samedi 6 mai aura lieu l'intronisation de Charles III, l’occasion pour Caroline Motte de revenir sur les liens entre le futur souverain et notre cher pays.

Le roi Charles III, dont le couronnement se tiendra samedi 6 mai, avait réservé sa première visite à la France fin mars, mais le climat social en a décidé autrement. Mais ce n’est que partie remise, le roi, ayant toujours entretenu une relation particulière avec la France, y tient beaucoup. "Le Prince Charles découvre la France en 1968 et très vite, il est conquis. Les expositions de peinture, le patrimoine, la gastronomie et surtout les fromages français, tout est prétexte à se rendre en France”, relate Caroline Motte, journaliste politique, présente sur le plateau du 12/13 ce jeudi 4 mai. Le prince est venu plus d’une trentaine de fois en France et est le dernier membre de la famille royale à parler français.

Sortie de la biographie de la Première ministre

Elle, n'est pas reine, mais seulement Première ministre. La biographie d’Elisabeth Borne sort ce jeudi en librairie. "La secrète" écrite par la journaliste Bérengère Bonte, qui a rencontré la Première ministre et enquêté pendant un an sur le mystère Borne. On y apprend "qu'à l’annonce de sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne est en larmes. Elle ne s'y attendait pas. Il a fallu écrire en 4 heures un discours qu’elle n’avait pas du tout préparé", rapporte la journaliste. Véritable bourreau de travail, tout est passé au crible et ceux qui l’entourent n’ont pas le droit à l'erreur. "Borne engueule tout le monde, les directeurs et sous-directeurs autant que les jeunes chefs de bureau de trente-cinq ans qui arrivent aux réunions de cabinet transis de trouille", peut-on lire dans l'œuvre.

La Première ministre "prépare les questions au gouvernement comme un oral de l’ENA jusqu’à pas d'heure". Enfin, Bérengère Bonte tente de répondre à cette question : quelles sont vraiment les ambitions de cette soi-disant technocrate qui s’est hissée jusqu'à Matignon ? Pour le savoir, il faut lire le livre !