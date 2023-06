Permis de conduire à 17 ans, lutte contre le harcèlement scolaire, bourses... ce qu'il faut retenir des annonces d'Elisabeth Borne pour la jeunesse

La Première ministre a fait de nombreuses annonces à destination des plus jeunes lors d'une interview accordée à Brut, mardi après-midi. Elle compte notamment permettre aux jeunes de 17 ans de passer le permis et de conduire, dès janvier 2024.

"La lutte contre le harcèlement sera la priorité de la prochaine rentrée". La Première ministre Elisabeth Borne a présenté, mardi 20 juin, les grandes lignes du plan gouvernemental pour la jeunesse dans une interview à Brut. La locataire de Matignon a notamment précisé les contours de la mise en place du permis de conduire à partir de 17 ans, prévue pour 2024.

Elisabeth Borne a également fait des annonces au sujet des bourses pour les étudiants ultra-marins. La cheffe de l'exécutif doit compléter ces dernières mercredi, lors d'un discours devant les jeunes ayant participé aux Rencontres jeunesse de Matignon à Paris. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de ces déclarations.

Un plan contre le harcèlement scolaire pour la rentrée

La Première ministre a annoncé un "plan interministériel" contre le harcèlement scolaire, qui sera mis en place "à la rentrée 2023" et sera "une priorité". "Ce sujet est pris très au sérieux, j'ai bien conscience que ça touche beaucoup de jeunes", a souligné Elisabeth Borne. "C'est un phénomène qui gâche la vie", a-t-elle ajouté, en mentionnant le suicide de Lucas, cible d'insultes homophobes, ainsi que celui de Lindsay. La locataire de Matignon souhaite "former tous les enseignants" pour éviter "les incompréhensions de la part des adultes".

La Première ministre a promis que le ministère de l'Education nationale travaillerait avec celui de la Justice, du Numérique et de l'Intérieur dans le but d'"assurer de la fluidité dès le premier signalement de harcèlement" et pour que les établissements signalent "de façon systématique" ces faits aux procureurs. Elisabeth Borne a prôné "un changement de mentalité, comme pour les actes sexistes, qui doit mobiliser tout le monde, les parents et la communauté éducative" et a rappelé que son gouvernement avait mis en place un décret avec un objectif : "c'est celui qui harcèle qui change d'établissement", et non la personne harcelée.

Elisabeth Borne compte également présenter "un plan pour lutter contre les violences homophobes" dans les établissements scolaires dans les prochaines semaines. Elle souhaite notamment enrichir le dispositif pHARE pour "donner les ressources nécessaires aux élèves ambassadeurs" et s'assurer que "les chefs d'établissements aient la liste des associations qui luttent contre l'homophobie".

Le permis de conduire ouvert aux jeunes de 17 ans dès 2024

Le 14 juin, franceinfo révélait que gouvernement envisageait de permettre aux jeunes de 17 ans de passer leur permis. Les choses ont visiblement avancé rapidement à Matignon. "A partir de janvier 2024, il sera possible de passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", a annoncé la Première ministre. "Cette mesure concernera bien tous les jeunes", confirme Matignon.

La mesure vise particulièrement les jeunes en lycée professionnel, a souligné Elisbeth Borne, qui a annoncé l'ouverture de l'aide au permis de conduire de 500 euros à destination des apprentis à ce public. "On a ciblé ceux qui vont avoir des stages à faire", a souligné la Première ministre.

Un plan de rénovation des résidences universitaires

Elisabeth Borne a promis que "12 000 logements universitaires seraient rénovés dans les trois prochaines années". Les résidences universitaires concernées le seront "y compris sur les territoires ultra-marins" a précisé la Première ministre. Dans le détail, le gouvernement compte rénover "4 000 logements par an", précise Matignon, qui ajoute "qu'une solution de relogement sera proposée" aux étudiants concernés.

Une augmentation des bourses en Outre-mer

Après avoir rappelé la mise en place, fin mars, d'une augmentation mensuelle de 37 euros du montant des bourses pour les étudiants, Elisabeth Borne a annoncé une augmentation supplémentaire de 30 euros pour les étudiants habitants en Outre-mer pour faire face à l'envolée du coût de la vie. "On aura donc une augmentation de 67 euros dès la rentrée 2023", a précisé la Première ministre.

Un pass train pour les jeunes "engagés"

La Première ministre a annoncé la mise en place d'un pass de train gratuit à destination des jeunes de 18 à 21 ans "engagés", en service civil ou en Service national universel. Le pass concernera les lignes TGV et Intercités, "mais des discussions seront engagées avec les régions qui organisent les TER", souligne Matignon.