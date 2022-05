Nouveau gouvernement : "Comptez sur moi pour tout donner", promet Amélie Oudéa-Castéra lors de sa passation avec Roxana Maracineanu

Voilà la passation de pouvoir faite. Roxana Maracineanu, désormais ancienne ministre déléguée aux sports, a reçu sa successeure Amélie Oudéa-Castéra en fin d'après-midi, vendredi 20 mai, pour lui passer le témoin. Changement majeur : la nouvellement nommée dirigera un Ministère des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Au programmes des deux discours, un bilan pour l'ancienne nageuse, et un plan d'actions en trois axes dévoilé pour celle qui était auparavant directrice générale de la Fédération française de tennis.

Si l'émotion s'est emparée à certains moments de Roxana Maracineanu, il est un élément qui est à retenir de cette passation : la proximité des visions des choses des deux femmes. "Nous avons ouvert des perspectives nouvelles en se rapprochant de l’Education nationale : le sport se rapproche des enfants, le sport pour se reconnecter à la nature, le sport pour vivre ensemble, pour connaître les valeurs de notre République", a dressé Roxana Maracineanu, qui a ensuite été appuyée par Amélie Oudéa-Castéra. "Le sport sera placé au cœur de notre société", a-t-elle entamé.

"Il faut faire du sport un pilier pour notre jeunesse : les préserver de la précarité et des écrans avec la généralisation de l'activité de 30 minutes quotidiennes dès la primaire, les deux heures de sport en plus par semaine au collège et le rapprochement toujours plus concret entre éducation et club avec le label génération 2024."