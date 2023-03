Marlène Schiappa va faire la une du magazine "Playboy" jeudi prochain

La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative sera la première femme politique à faire la couverture du magazine, selon son entourage joint par franceinfo.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, fera la une du magazine Playboy jeudi 6 avril, a appris franceinfo auprès de son entourage vendredi 31 mars, confirmant une information du journal Le Parisien. L'interview de 12 pages portera "essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature", et notamment sur le fait que "la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elle l’entendent n'est pas acquise".

Sur les photos, Marlène Schiappa porte "une robe longue blanche", selon son entourage qui indique par ailleurs qu'elle sera la première femme politique à faire la couverture du magazine. "Nous avons toujours assumé de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive", revendique l'entourage de la ministre. "C'est ce qui fait qu'elle a beaucoup de soutiens d'ailleurs".

Cette interview a été réalisée il y a plusieurs semaines déjà. Elle y aborde par exemple "la liberté des femmes en Afghanistan" et rappelle que "la France défend l’IVG, mais aussi les droits LGBT+ sur la scène internationale".