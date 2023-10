La secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité Sarah El Haïry annonce être enceinte et avoir eu recours à une PMA

La co-présidente du Modem était devenue la première ministre à faire son coming out lesbien il y a six mois.

"Je veux le dire haut et fort, montrer que c’est possible pour deux femmes en couple." La secrétaire d'Etat à la Biodiversité Sarah El Haïry a annoncé à La Tribune du Dimanche dimanche 8 octobre être enceinte après avoir eu recours une PMA avec sa compagne. La co-présidente du Modem était devenue la première femme ministre en exercice à faire son coming out lesbien il y a six mois sur le site du journal Forbes.

"Si c'est encore un problème de dire 'ma compagne' quand on est une femme, c'est qu'il reste un combat à mener", a expliqué sur X la femme politique de 34 ans, enceinte de six mois, qui se dit surprise par certains propos homophobes à son encontre. La ministre s'est réjoui que "les couples lesbiens et les femmes seules n’ont plus à se rendre à l’étranger pour se faire aider", plus d'un an après l'ouverture de la PMA à ses publics en France.