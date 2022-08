Environnement : une aide de 1,5 milliard d'euros pour les collectivités locales

À Besançon (Doubs), des travaux de grande ampleur ont été effectués afin de rénover une école et de faire changer les murs et la toiture pour s’adapter à la transition écologique. "On a mis du photovoltaïque aussi pour l’autoconsommation, une toiture végétalisée", décrit Christophe Bergerot, le directeur du département architecture à la mairie de Besançon, dimanche 28 août. Le coût total des travaux va s’élever à 60 millions d’euros pour rénover les 64 écoles de la ville.

La consommation énergétique diminuée de moitié

La consommation énergétique sera diminuée de moitié grâce à ces nouvelles installations. La création d’un fonds vert de 1,5 milliard d’euros pourrait grandement aider les collectivités locales à effectuer ces travaux. La réhabilitation de friches, l'isolation, l'installation d'îlots de fraîcheur et la construction de parkings-relais à l'entrée des villes figurent parmi les projets concernés. Le détail de ce budget alloué à la transition énergétique devrait être dévoilé à l’automne.