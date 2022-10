DIRECT. Politique : les députés débutent l'examen du budget à l'Assemblée nationale, alors que plane l'ombre du 49.3

"C'est une politique de terreur d'un chef mafieux contesté sur son territoire et sur son autorité et qui [s'attaque] aux plus faibles et aux plus fragiles."

#UKRAINE Pour le colonel de réserve opérationnelle, invité sur franceinfo, le président russe, qui a confirmé avoir ordonné des frappes massives sur l'Ukraine, est dans une logique de surenchère guerrière. Une "stratégie terroriste" déjà employée, selon le spécialiste, en Syrie et en Tchétchénie. Son interview est à lire ici.