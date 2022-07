DIRECT. Olivier Faure souligne "l'incohérence" des députés socialistes qui n'ont pas voté la motion de censure contre le gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: De son côté, le président par intérim du RN, Jordan Bardella, annonce sur franceinfo que son parti va "réclamer une mission d'information" parlementaire, "parce que c'est notre rôle d'opposants de contrôler l'action du gouvernement".

: Après les révélations sur le "deal" passé entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy, la Nupes va demander, dans une demi-heure, à l'Assemblée nationale, l'ouverture d'une enquête parlementaire. Cette dernière pourrait être lancée cet été, si la majorité l'accepte, ou en fin d'année si la gauche doit attendre son "droit de tirage".

: "Quand je prends un Uber, très souvent on me dit 'Bonjour monsieur le maire' et le chauffeur me ramène à Clichy-sous-Bois, parce que c'est en plus la ville où il habite, ou la ville voisine."



Sur France Inter, ce nouveau membre de l'exécutif, encore maire de Clichy-sous-Bois, souligne que Uber a permis à de nombreux jeunes de quartiers populaires de "trouver des débouchés" professionnels et de "rebondir". "Ce n'est pas une solution", nuance-t-il.

: "Bien sûr qu'un ministre de l'Economie est en contact avec les acteurs économiques d'un secteur. Bien sûr, quand il y a de nouveaux entrants liés à la révolution numérique, (...) il faut veiller à ce qu'ils aient leur place et que cette place soit régulée, encadrée par la législation."



Invité des "4 Vérités", sur France 2, le ministre défend les liens d'Emmanuel Macron avec Uber à Bercy, qui visaient à "trouver des solutions pour que l'écosystème soit le plus favorable au développement de l'économie".









(ICIJ / RADIO FRANCE)