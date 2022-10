DIRECT. Grève, budget, pénurie de carburant... Suivez les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale

"On n’arrive pas à dormir, il y a des explosions et ça fait très peur. Mais nous les femmes, on travaille, on s’active. Jamais on ne se mettra à genoux. Jamais !"

#UKRAINE Alors que les bombardements russes s'intensifient en Ukraine, nos journalistes Arthur Gerbault et Thibault Lefèvre sont allés à la rencontre des habitants des villes visées. Comme Nikopol, dans le sud-est du pays.

(AFP)