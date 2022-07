DIRECT. Gouvernement d'Elisabeth Borne : le projet de loi pour le pouvoir d'achat présenté en Conseil des ministres

Trois chansons de Michael Jackson, ont été retirées de plateformes de streaming, ont déclaré Sony et les ayants droit du défunt chanteur. Il s'agit de Breaking News, Monster et Keep Your Head Up, qui apparaissent dans la compilation Michael, sortie en 2010, un an et demi après la mort du chanteur. Ces œuvres sont au centre d'une polémique de longue date sur la véritable identité de leur interprète