DIRECT. Elisabeth Borne annonce sa feuille de route pour concrétiser les "cent jours d'action" demandés par Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Une feuille de route pour tourner la page de la réforme des retraites ? Elisabeth Borne doit présenter en Conseil des ministres le programme du gouvernement pour les mois à venir, puis l'exposer lors d'une conférence de presse à la mi-journée, mercredi 26 avril. Ses annonces doivent concrétiser l'intention affichée par Emmanuel Macron, lors de son allocution du 17 avril, d'entrer dans "cent jours d'apaisement" et "d'action". Que proposera la Première ministre ? Le chef de l'Etat avait dessiné trois axes "prioritaires" : le travail, les services publics, ainsi que la justice associée l'"ordre républicain et démocratique". Il a aussi rappelé, dimanche, l'importance à ses yeux de la loi sur l'immigration et de la lutte contre l'inflation alimentaire. Suivez en direct l'actualité politique de cette journée.

Une prise de parole à une heure incertaine. Elisabeth Borne dévoilera d'abord son programme devant le Conseil des ministres, réuni à 10 heures à l'Elysée. C'est à l'issue de celui-ci qu'elle participera à une conférence de presse, à une heure qui n'est pas encore connue.

Une interview sur France 2 jeudi. La cheffe du gouvernement aura une autre occasion de détailler l'action du gouvernement dans les prochains mois : elle sera l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, jeudi, à 7h30.

Emmanuel Macron veut "avancer". Lundi, à Ostende (Belgique), le président de la République disait vouloir passer outre les protestations au sujet des retraites et se "battre sur les grands projets du pays", du chômage à la transition écologique. Même message mardi, dans le Loir-et-Cher : "Il faut regarder la vie de nos compatriotes et pas le décor. Si je m’arrête et que je regarde le décor avec vous, ça ne va pas faire avancer le pays", a-t-il lancé aux journalistes.

Le gouvernement durcit le ton sur les "casserolades". Mardi, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye a dénoncé sur franceinfo la "tentation de violence" de certains manifestants l'ayant attendu lundi gare de Lyon. Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes publics, a de son côté estimé que les concerts de casserole n'étaient pas l'œuvre des "français qui travaillent".