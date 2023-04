DIRECT. Annonces d'Elisabeth Borne : la Première ministre est l'invitée jeudi des "4 Vérités" sur France 2, au lendemain de sa feuille de route

Ce qu'il faut savoir

Que compte faire le gouvernement lors de cent jours "d'apaisement" et "d'action" demandés par Emmanuel Macron pour tourner la page du conflit sur les retraites ? Elisabeth Borne est invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 27 avril à partir de 7h30, au lendemain de la présentation de sa feuille de route. La Première ministre a promis d'engager de nombreux chantiers, mais son annonce la plus commentée a été le report de la loi immigration à l'automne, faute de majorité. Suivez son interview et l'actualité politique du jour dans notre direct.

Un renoncement au cœur des commentaires. "Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte", a avancé Elisabeth Borne mercredi pour justifier le report de la loi immigration. "On n'est pas face à un aveu d'impuissance", a assuré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Les Républicains, pointés du doigt par la Première ministre pour leur attitude, ont annoncé leur intention de déposer leur propre texte sur le sujet. Le gouvernement "ne peut plus gouverner", a commenté Jean-Luc Mélenchon, tandis que Marine Le Pen estimait que l'exécutif n'avait "plus rien à dire ni à proposer".

Des annonces... Parmi les éléments notables de son discours, Elisabeth Borne a annoncé des places supplémentaires dans les formations d'infirmiers, une offre de location de véhicules non polluants et le déploiement de policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière italienne.

... et un calendrier chargé. Elle a aussi mentionné de nombreux textes à venir : celui sur l'emploi sera présenté en juin, celui sur le partage de la valeur dans les entreprises avant l'été, tandis qu'un "pacte de la vie au travail" doit être négocié avec les syndicats. Un projet de loi pour "sécuriser l'espace numérique" sera présenté en mai.

Une page vraiment tournée ? Les annonces gouvernementales visent à ouvrir une nouvelle séquence après la mouvementée réforme des retraites. Mais, à quatre jours du 1er mai, les concerts de casserole se sont multiplié lors des déplacements ministériels en début de semaine. "On a parfaitement conscience que la réforme des retraites va rester dans les mémoires", commentait le ministre du Travail Olivier Dussopt dans Le Figaro mercredi soir, tout en appelant à "avancer" sur d'autres mesures.