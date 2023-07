Dialogue social : "La méthode change radicalement", estime le secrétaire national de la CFDT après la réunion à Matignon

Le secrétaire national de la CFDT avance le 12 juillet sur franceinfo que "ce sont les organisations syndicales et patronales qui ont imposé leur agenda". Ces dernières étaient reçues par Élisabeth Borne pour évoquer le dialogue social

"La méthode change radicalement", a estimé le 12 juillet sur franceinfo le secrétaire national de la CFDT Yvan Ricordeau, après la rencontre à Matignon entre syndicats et patronat pour s'accorder sur un agenda social.

"Ce sont les organisations syndicales et les organisations patronales qui ont imposé leur agenda", a souligné le secrétaire national du syndicat réformiste. Une ambiance à l'opposé de celle du mois d'avril où, en pleine crise des retraites, les syndicats avaient été reçus ensemble par Élisabeth Borne, et avaient écourté la réunion après avoir demandé le retrait de la réforme.

"Pendant la réforme des retraites, on avait une première ministre et un gouvernement qui nous disait exactement comment il fallait avancer sur le dossier, il n'y avait alors rien à négocier", a expliqué Yvan Ricordeau.

Le calendrier va être "très dense" à la rentrée

La question de l'emploi des seniors, de la prévention de l'usure professionnelle, de l'accompagnement des reconversions professionnelles, du compte épargne temps universel étaient notamment au menu. "La CFDT avait des revendications importantes pour mettre en priorité les questions du travail et de l'emploi des seniors, qui étaient les grands oubliés de la réforme des retraites", a-t-il précisé.

Celui qui a succédé au poste de secrétaire national à Marylise Léon, promue à la tête de la CFDT, a souligné que le calendrier social allait être "très dense" à la rentrée. "Dès début septembre, il va y avoir une négociation sur les retraites complémentaires. Il va y avoir dans la foulée un rendez-vous sur l'assurance chômage, en discussion avec le ministère du Travail. Et juste après, en septembre-octobre, on va ouvrir plusieurs mois de négociations sur les questions d'emploi", a détaillé Yvan Ricordeau.