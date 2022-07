Assemblée : la motion de censure de la Nupes contre le gouvernement sera soumise au vote lundi 11 juillet

Le vote sur la motion de censure contre le gouvernement, déposée par les quatre groupes de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) à l'Assemblée nationale, aura lieu lundi 11 juillet, a appris franceinfo de source parlementaire, jeudi 7 juillet.

Le vote sera précédé d'un débat, programmé à 16 heures le même jour. Pour que le gouvernement tombe, il faut qu'une majorité absolue de députés se prononcent pour cette motion de censure. Autrement dit, elle doit réunir au moins 289 voix.

À eux seuls, les groupes La France insoumise, Socialistes et apparentés, écologiste et Gauche démocrate et républicaine (qui comprend les communistes) n'atteignent pas ce seuil. L'adoption de cette motion de censure est plus qu'incertaine, dans la mesure où les groupes Rassemblement national et Les Républicains n'ont pas prévu de la soutenir.