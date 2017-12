Matignon affrète un vol Tokyo-Paris à 350 000 euros : le Premier ministre "assume"

"Je l'assume complètement cette décision, je l'assume tellement que je veux l'expliquer." Edouard Philippe est revenu, mercredi 20 décembre, sur le coût du vol Tokyo-Paris effectué, début décembre, par sa délégation, qui comprenait 60 personnes, et lui : 350 000 euros.

"Je reconnais que les sommes (...) sont toujours impressionnantes", a déclaré le chef du gouvernement sur RTL. "C'est compliqué de déplacer le Premier ministre, et c'est cher. Mais je comprends parfaitement à la fois la surprise et les interrogations des Français", a-t-il ajouté.

"J'essaye de faire en sorte de limiter au maximum ces frais"

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Matignon a affrété, lors d'une escale technique à Tokyo d'un A340 de l'armée de l'air, un autre A340 aux sièges de première classe. "On savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif qui est que le président partait le mercredi matin de notre retour", s'est défendu Edouard Philippe. "La règle, c'est que dans toute la mesure du possible on essaie de faire en sorte que le Premier ministre ou le président de la République soit sur le territoire", s'est-il également justifié.

"J'essaye de faire en sorte de limiter au maximum ces frais", a-t-il insisté, affirmant avoir fait des efforts. "Par exemple, le voyage en Nouvelle-Calédonie a coûté très cher, mais il a coûté 30% moins cher que le voyage de mon prédécesseur en Nouvelle-Calédonie", a affirmé le Premier ministre.