VIDEO. Tarifs des mutuelles : Agnès Buzyn leur demande de "remettre de l'ordre dans leurs rangs"

"Il est normal que les mutuelles augmentent leurs tarifs parce que la population vieillit et parce que le coût des soins augmentent", a déclaré vendredi 18 janvier la ministre de la Santé, invitée de franceinfo. Mais elles ne peuvent pas justifier la hausse avec "la réforme du reste à charge zéro", a prévenu Agnès Buzyn.

"J'ai demandé aux fédérations des mutualistes et des assureurs de remettre de l'ordre dans leurs rangs et de ne pas utiliser ce prétexte pour augmenter leurs tarifs", a précisé la ministre, dans le contexte de la mise en place des nouvelles mesures de remboursement concernant notamment, les soins ophtalmiques et auditifs. Il y a "l'augmentation structurelle du système", a ajouté Agnès Buzyn, "mais en aucun cas la 'réforme du reste à charge zéro' ne peut justifier une augmentation de tarifs, cela avait négocié".

"Les mutuelles utilisent cela comme prétexte parce qu'en 2019, elles n'auront pratiquement rien à payer. La réforme va commencer, réellement, à leur coûter en 2020. Ce ne sont pas toutes les mutuelles qui utilisent ce prétexte pour augmenter leurs tarifs. Ce sont des mutuelles en nombre minoritaires", a précisé Agnès Buzyn.