VIDEO. PMA pour toutes : Agnès Buzyn affirme que la loi est prête

Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a affirmé sur France Inter mardi 4 juin qu'elle souhaitait que le projet de loi sur la bioéthique qui contient l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes "passe le plus vite possible".

"Aujourd’hui l’engagement c’est d’envoyer ce texte de loi au Conseil d’Etat dans le courant du mois de juin, de le présenter en Conseil des ministres au mois de juillet, a déclaré la ministre. Après il faut trouver un espace dans le calendrier parlementaire, c’est en construction aujourd’hui avec le ministre des Relations avec le Parlement pour savoir à quel moment."

Stanislas Guérini, le délégué général de La République en Marche a demandé une "mise en oeuvre avant la fin de l'année". "Moi je souhaite que cette loi passe le plus vite possible, a répondu la ministre. Elle est prête, les arbitrages ont eu lieu. On ne la repousse pas."