VIDEO. "Personne n'est au-dessus des lois", assure Benjamin Griveaux au sujet des travaux non déclarés de Françoise Nyssen

Benjamin Griveaux s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres, mercredi 22 août. Interrogé sur les travaux non déclarés effectués dans les locaux d'Actes Sud, l'ancienne société d'édition de ministre de la Culture, le porte-parole du gouvernement a affirmé que "personne n'est au-dessus des lois, ni les ministres, ni personne dans notre pays."

En 2012, Françoise Nyssen aurait fait agrandir de 150 mètres carrés les locaux parisiens de la maison d'édition Actes Sud, dont elle était la présidente, sans en informer la mairie de Paris ou le fisc, d'après Le Canard enchaîné. "Le Canard pose la question du permis de construire qui aurait du être sollicité et du paiement de la fiscalité qui est associé", dit Benjamin Griveaux.

Actes Sud s'est installé à la fin des années 1990 (...). Quand on est locataire et qu'on s'installe quelque part, on demande rarement s'il y a eu toutes les autorisations. Ces choses seront faites, mais personne n'est au-dessus des lois.