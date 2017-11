VIDEO. "Honnêtement non, c'est une colle" : Schiappa ne connaît pas le nombre de ministres du gouvernement

C'était une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron : mettre en place un gouvernement resserré, autour de "quinze membres maximum". Sauf qu'aujourd'hui, on est loin du compte. Trente-et-une personnes composent aujourd'hui le gouvernement (19 ministres et 12 secrétaires d'État).

Le journaliste Jean-Michel Aphatie n'a pas hésité à le faire remarquer, mardi 28 novembre, à Marlène Schiappa sur le plateau de franceinfo. Mais la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est retrouvée en légère difficulté. En admettant, d'abord, ne pas connaître le nombre de membres actuels du gouvernement ("Honnêtement non, c'est une colle"). Puis en essayant de justifier la promesse non respectée du président de la République.

D'accord, donc on est à peu près sur la quinzaine, on est à moins de 20 en tout cas. On est à moins de 20, on a déjà eu des gouvernements plus larges que ça. Marlène Schiappa sur franceinfo

Marlène Schiappa a également estimé qu'il était "bien de réajuster et d'insérer des secrétaires d'État sur des thématiques bien particulières, comme la Fonction publique récemment pour appuyer le travail des ministres." Une référence à la nomination d'Olivier Dussopt, le nouveau secrétaire d'Etat au Budget.