Rénovation énergétique : le gouvernement veut interdire le démarchage téléphonique

L'ambition du gouvernement de rénover 500 000 logements par an, avec à la clef, subventions et réductions d'impôts pour les ménages, a favorisé l'émergence de pratiques abusives.

Bientôt la fin de ces appels irritants ? Le gouvernement veut interdire le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique, a annoncé lundi 27 janvier la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher.

"L'objectif est de protéger les consommateurs et les entreprises du secteur", a expliqué Agnès Pannier-Runacher lors d'une conférence de presse. Entre août 2018 et août 2019, 1 770 plaintes de consommateurs ont été recensées sur le secteur de la rénovation énergétique par la DGCCRF (Répression des fraudes), selon la ministre. Une hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

L'ambition du gouvernement de rénover 500 000 logements par an, avec à la clef, subventions et réductions d'impôts pour les ménages, a favorisé l'émergence de pratiques abusives, selon les principales fédérations du bâtiment et des associations de consommateurs. Citant en exemple le dispositif d'isolation à un euro, une enquêtrice de la DGCCRF a fait part du nombre croissant de signalements pour harcèlement de la part de plateformes téléphoniques.