Recyclage : les déchets de construction peuvent avoir une seconde vie

Le gouvernement travaille actuellement sur une loi pollueur-payeur afin que le secteur du bâtiment assume ses responsabilités, à savoir les tonnes de déchets générées par les chantiers. Certains professionnels ont déjà changé leur façon de travailler. Ils récupèrent les matériaux pour leur donner une seconde vie. Christophe Gilles, gérant du laboratoire Algovital, a notamment repéré une porte dans un ancien bureau. Elle va lui coûter 20 fois moins qu'un produit neuf.

228 millions de tonnes de déchets produites par an

Un beau geste pour son portefeuille et pour l'environnement rendu possible par Corentin Le Faucheur, directeur des opérations Backacia. Son rôle est d'identifier les chantiers et organiser la dépose des éléments sur le site internet et leur site. "Ce site sert à faire l'intermédiaire. C'est un outil que nous utilisons pour mettre en lien le maître d'ouvrage vendeur et l'artisan acheteur", confie-t-il. Par an, les déchets de construction sont de l'ordre de 228 millions de tonnes.

