Nathalie Loiseau, Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux quittent le gouvernement, annonce l'Elysée

L'annonce, attendue, est tombée mercredi en début de soirée.

Le communiqué est tombé à 19h52. Mounir Mahjoubi, Benjamin Griveaux et Nathalie Loiseau quittent le gouvernement, a annoncé l'Elysée, mercredi 27 mars. Les désormais ex-porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat au Numérique doivent briguer tous deux l'investiture LREM pour les municipales de 2020 à Paris, tandis que l'ancienne ministre des Affaires européennes est tête de liste LREM pour les élections européennes du 26 mai.

Quelques heures plus tôt, lors de son dernier compte-rendu du Conseil des ministres, Benjamin Griveaux avait répété qu'il dirait "au printemps" ses intentions. "J'ai dit que si je devais être candidat, je démissionnerais immédiatement de mes fonctions", avait précisé le porte-parole du gouvernement. Mardi 26 mars, La République en marche avait dévoilé sa liste pour les européennes, avec à sa tête Nathalie Loiseau. "Je ne me suis jamais vue comme une technocrate, je ne me reconnais pas dans cette caricature. Ce que je suis, c'est une engagée de l'Europe, une passionnée de l'Europe", avait déclaré mercredi matin sur RTL l'ancienne ministre.

Quant à Mounir Mahjoubi, il avait annoncé, début mars, sa candidature au Parisien, expliquant avoir "un projet et une volonté forte à Paris" avant de rétropédaler et de préciser qu'il n'était candidat qu'à la candidature à la mairie de Paris.