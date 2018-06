Marlène Schiappa cite Karl Marx pour défendre Emmanuel Macron, son père trotskiste n'est pas vraiment d'accord

Dans un message Facebook, Jean-Marc Schiappa, qui se définit comme trotskiste, explique que citer Marx pour "défendre l'individualisme petit-bourgeois" est une erreur.

Pour une ministre d'Emmanuel Macron, la référence était étonnante. Mercredi 13 juin, la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa a cité une phrase qu'elle attribue à Karl Marx, le grand théoricien du communisme, pour défendre les récentes déclarations polémiques du président de la République sur les aides sociales. Un grand écart osé qui n'a pas plu... au père de Marlène Schiappa. Dans un message posté sur Facebook vendredi, et repéré par Le Monde, Jean-Marc Schiappa pointe les nombreux contresens que fait, selon lui, sa fille.

"L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", dit la phrase citée par la secrétaire d'Etat, choisie pour illustrer le fait que, selon elle, "toucher 550 euros de RSA par mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail".

Toucher 550€ de RSA/mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail.

Un vrai travail, un vrai salaire: voilà le projet du gouvernement !

« L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes » (K.Marx) — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 13 juin 2018

Mais cette phrase "n'est en rien une défense de l'individualisme petit-bourgois 'allez, monte ta start-up, toi aussi'", cingle Jean-Marc Schiappa, qui se décrit au Monde comme "trotskiste depuis l’âge de 15 ans et demi". Il est par ailleurs spécialiste du révolutionnaire Gracchus Baboeuf.

Un "désaccord politique" qui n'a "rien de neuf"

Pour lui, la phrase citée par Marlène Schiappa évoque l'émancipation collective de tous les travailleurs, et non pas celles d'individus où "chaque travailleur [devrait] se débrouiller tout seul" en vue de sa réussite personnelle. Et "qu'on ne peut attendre de salut de personne sauf de l'action organisée". On comprend qu'à ses yeux, c'est plutôt un message individualiste qu'envoient sa fille et le gouvernement.

Par ailleurs, Jean-Marc Schiappa pointe le fait que cette phrase a été écrite certes sur proposition de Karl Marx, mais par la 1re internationale, et ne peut donc pas vraiment être attribuée à lui seul.

Toujours sur Twitter, Marlène Schiappa a réagi au message de son père, expliquant que son "désaccord politique" avec lui n'avait "rien de neuf", mais elle a critiqué le titre choisi par Le Monde, qui parle de "leçon" donnée par son père, une façon sexiste de présenter les choses à ses yeux : "Le patriarcat a de beaux jours devant lui", écrit-elle.