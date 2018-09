"Les gens ont besoin de cette sincérité" : Bruno Le Maire n'a rien contre les critiques de Roxana Maracineanu sur les suppressions de postes dans son ministère

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances, réagissait lundi sur France Inter aux déclarations de la nouvelle ministre des Sports à la suite de l'annonce de la suppression de 1 600 postes dans son ministère. C'est "utile d'avoir des ministres issus de la société civile", assure-t-il.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno le Maire a estimé, lundi 10 septembre sur France Inter, que "les gens ont besoin de cette sincérité", après les critiques de la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu qui dénonçait, dimanche, l'annonce "très brutale" de la suppression de 1 600 postes relevant de son ministère d'ici 2022.

C'est utile d'avoir des ministres issus de la société civile qui viennent avec leur sincérité, qui viennent dire ce qu'ils ont sur le cœur.Bruno Le Maireà France Inter

"C'est très bien, tant mieux, a d'abord lancé le ministre. Cela ne me pose aucune difficulté que la ministre des Sports, voyant qu'il y a des choix budgétaires difficiles qui ont été faits, arrive avec toute sa sincérité et aille s'en expliquer. Il n'y a aucune difficulté avec cela, je pense que les gens ont besoin de cette sincérité." Bruno Le Maire pense que "c'est comme cela aussi que le politique retrouvera de la conviction et de la dignité aux yeux des Français".

Bruno Le Maire est "persuadé que le Premier ministre saura expliquer les raisons de ce choix [à Roxana Maracineanu]. Ils en discuteront aussi avec les responsables du sport et nous verrons ensuite ce que sont les arbitrages du Premier ministre".