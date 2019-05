Le "pouvoir d'achat moyen" va progresser de "850 euros par an par ménage", affirme Edouard Philippe

Le Premier ministre s'est exprimé après le Conseil des ministres, mardi. Il affirme que les mesures prises en décembre par le chef de l'Etat vont permettre un gain moyen de pouvoir d'achat "de plus de 2%" par habitant en 2019.

Ce sera "la plus forte augmentation" depuis douze ans, selon le Premier ministre. Le "pouvoir d'achat moyen" par habitant va progresser de "plus de 2%" en 2019, a annoncé mardi 7 mai Edouard Philippe. A l'issue du Conseil des ministres, il a présenté le bilan des "mesures d'urgence" de décembre prises par le chef de l'Etat et censées doper le pouvoir d'achat.

"C'est un gain moyen de 850 euros sur l'année par ménage", a-t-il précisé, en indiquant que 390 euros sur ces 850 euros "découlent des mesures annoncées par le président de la République" Emmanuel Macron le 10 décembre dernier, pour répondre à la crise des "gilets jaunes".

La dernière augmentation comparable du pouvoir d'achat moyen par personne remonte effectivement à 2007 (+2,5%) selon l'Insee. Cet indicateur avait même montré une régression en 2011, 2012 et 2013.