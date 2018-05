Le ministre Gérald Darmanin porte plainte pour menaces de mort

Depuis qu'il a intégré le gouvernement d'Edouard Philippe, le ministre de l'Action et des Comptes publics a reçu plusieurs courriers menaçants et insultants.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics ne supporte plus les courriers injurieux. Gérald Darmanin, a porté plainte après avoir reçu plusieurs menaces de mort par lettres, indique son avocat à La Voix du Nord, mercredi 2 mai, confirmant une information de Closer. Depuis son ralliement à Emmanuel Macron, l'ancien élu Les Républicains a reçu plusieurs lettres où il était insulté et menacé, explique son avocat, Mathias Chichportich.

"Avec Macron, tu finiras comme Paul Doumer"

Les courriers reçus évoquent aussi les plaintes pour viol et abus de faiblesses déposées par deux femmes contre le ministre. "Traître, Judas, faux-cul (...), t’inquiète pas, les femmes parlent et parleront…", affirme l'un d'eux, cité par La Voix du Nord. "Salaud, traître… avec Macron tu finiras comme Paul Doumer", menace une autre en référence à l'ancien président de la République, assassiné après un an de mandat en 1932.