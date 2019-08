La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe stable durant l'été, selon un sondage

Environ deux personnes interrogées sur trois disent avoir une opinion négative du président de la République.

Une popularité faible, mais stable pour l'exécutif. La popularité d'Emmanuel Macron (34%) et d'Edouard Philippe (38%) est stable sur un mois, indique un sondage BVA diffusé vendredi 23 août. Le chef de l'Etat passe la mi-août exactement au même niveau que fin juillet, avec 66% des personnes interrogées qui ont une mauvaise opinion de lui.

Ce chiffre est légèrement plus bas pour Edouard Philippe, avec 62% des Français interrogés qui ont une opinion négative de lui, selon cette enquête pour Orange, RTL et La Tribune. Ce sont les sondés proches du Parti socialiste qui ont le plus changé d'avis : Emmanuel Macron perd 11 points de bonnes opinions et Edouard Philippe, 16.

Nicolas Hulot, personnalité politique la plus populaire auprès des Français

La cote de popularité du couple exécutif est au même niveau qu'en août 2018. Mais la tendance était alors en forte baisse, après l'affaire Benalla.

En tête des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient plus d'influence, on retrouve Nicolas Hulot (40%), suivi par Nicolas Sarkozy (27%) et Marine Le Pen (27%).Suit Xavier Bertrand, qui perd 5 points à 25%.

Enquête réalisée en ligne du 21 au 22 août auprès d'un échantillon de 966 personnes de 18 ans et plus représentatives de la population française, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur : de 1,4 à 3,1 points.