Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe chutent en mars

Selon le sondage mensuel d'Ifop, publié par "Le Journal du dimanche", 42% des Français se disent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Ils sont 43% à penser la même chose d'Edouard Philippe.

La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe recule au mois de mars. Selon le sondage mensuel d'Ifop, publié par le Journal du dimanche, dimanche 18 mars, les cotes de popularité du chef de l'Etat et du Premier ministre ont respectivement chuté de deux et trois points ce mois-ci.

42% des personnes interrogées se disent désormais satisfaites d'Emmanuel Macron comme président de la République. 57% se disent "mécontents" (23% très mécontents et 34% plutôt mécontents), et 1% ne se prononce pas.

Pour Edouard Philippe, 43% se disent satisfaits, alors que 54% sont mécontents (18% très mécontents, 36% plutôt mécontents) de son action en tant que Premier ministre. 3% ne se prononcent pas.

Record d'impopularité

Emmanuel Macron comptait en décembre et en janvier plus de satisfaits que de mécontents, mais la tendance s'est inversée à partir de février. Elle s'accentue encore plus en mars : 57% de mécontents, ce qui représente son record d'impopularité, déjà enregistré au mois d'août.

Quant au Premier ministre, la part de mécontents (54%) atteint son plus haut niveau depuis sa nomination en mai 2017.