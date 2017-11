Edouard Philippe fait du stand-up au Casino de Paris (et évoque les coulisses de sa nomination à Matignon)

C'était un secret bien gardé. Edouard Philippe a été aperçu sur la scène du Casino de Paris, lundi 28 novembre. Le Premier ministre était l'invité-mystère de la dernière soirée organisée par "Live Magazine". Cet événement convie régulièrement des personnalités (photographes, journalistes, réalisateurs, responsables politiques...) à raconter des histoires.

Habituellement, ce qui se dit au "Live Magazine" reste au "Live Magazine". Sauf que cette fois, le magazine Closer a pu récupérer l'enregistrement sonore de la prestation du chef du gouvernement. Visiblement très à l'aise, Edouard Philippe est resté une bonne dizaine de minutes sur scène. Le temps de livrer au public les coulisses de sa nomination à Matignon.

Il a notamment évoqué ce coup de fil du candidat d’En marche !, alors qu’il se trouvait "en réunion" avec les Républicains "pour savoir s’il fallait voter pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen" au second tour de la présidentielle. Il y a ensuite son arrivée (très) discrète au QG d'Emmanuel Macron, "allongé dans une voiture, sous une couverture". Et enfin, le moment de "panique" au moment de comprendre que c’est bien lui qui va être nommé.

Je l’indique à ceux d’entre vous qui vivraient une forme de surpoids : si vous voulez maigrir, devenez Premier ministre. Moi, j’ai perdu six kilos. Le 14 mai, Emmanuel Macron prend ses fonctions et je vois des journalistes commencer à s’installer devant chez moi. Mais il ne m’a toujours pas proposé et je suis toujours en train de maigrir.