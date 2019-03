DIRECT. Remaniement : Sibeth Ndiaye, proche collaboratrice d’Emmanuel Macron, entre au gouvernement

Ce qu'il faut savoir

Ils sont peu connus du grand public, et n'avaient jamais eu d'expérience gouvernementale jusqu'à ce jour. Edouard Philippe accueille au sein de son équipe nouvelles personnalités : Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin et Cédric O ont été nommés secrétaires d'Etat, dimanche 31 mars. Ce mini-remaniement intervient quelques jours après le départ de Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, tous deux candidats à la mairie de Paris, et de Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les européennes.

Deux conseillers propulsés au gouvernement. Sibeth Ndiaye et Cédric O sont tous deux des proches d'Emmanuel Macron. La première, qui se chargeait des relations avec la presse dans l'équipe d'En marche, l'a suivi à l'Elysée pour continuer à gérer les journalistes. Le second était conseiller du chef de l'Etat pour le numérique.

L'Europe n'a plus droit à son ministère. La députée LREM Amélie de Montchalin hérite des Affaires européennes, mais elle n'obtient qu'un rang de secrétaire d'Etat, contrairement à Nathalie Loiseau qui supervisait ces dossiers jusqu'à présent.

Dix membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions depuis le début du quinquennat. Une telle concentration de départs inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte trois ministres d'Etat, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb.