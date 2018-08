Démission de Nicolas Hulot : "Il y a toujours une priorité qui dépasse celle de la lutte contre le réchauffement climatique"

Le climatologue Jean Jouzel s'est dit "déçu" car, pour lui, Nicolas Hulot a "quand même agi dans le bon sens".

"Je pense qu'il y a une volonté, mais quand on parle de priorité, il y a toujours une priorité qui dépasse celle de la lutte contre le réchauffement climatique", a déclaré mardi 28 août sur franceinfo le climatologue Jean Jouzel. L'ancien vice-président du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, réagissait à la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Parmi les raisons invoquées par l'ancien ministre de la Transition écologique, son incompréhension face au manque de réactions du gouvernement concernant l'urgence climatique.

"Au niveau français, au niveau européen, on s'est beaucoup investi pour défendre l'idée d'une Europe du climat, d'une Europe de l'énergie", a poursuivi Jean Jouzel avant d'ajouter : "Disons que les solutions doivent aussi passer par l'Europe, mais il n'y a pas, au niveau de la France, ni au niveau européen, une véritable dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, alors que prendre le leadership dans cette lutte permettrait un véritable espoir du point de vue économique."

Je suis déçu, je suis de ceux qui espéraient que Nicolas Hulot resterait au gouvernement et continuerait son action, même si on voit bien qu'elle est entravée et qu'elle a ses limites.Jean Jouzel, climatologueà franceinfo

"Je pense que Nicolas Hulot a quand même agi dans le bon sens donc je suis déçu. Mais je comprends aussi sa position parce que l'urgence climatique est vraiment là et il faudrait que le gouvernement la prenne au sérieux", a-t-il conclu.