DIRECT. Démission de Gérard Collomb : la passation de pouvoir avec Edouard Philippe prévue ce matin

Ce qu'il faut savoir

La passation de pouvoir entre le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Collomb, et le Premier ministre Edouard Philippe aura lieu mercredi 3 octobre à 9h15 place Beauvau, ont annoncé le même jour Matignon et l'Intérieur. Dans la nuit, Emmanuel Macron a accepté la démission de Gérard Collomb et demandé au chef du gouvernement d'assurer l'intérim au ministère de l'Intérieur en attendant de trouver un remplaçant pour occuper le bureau de la place Beauvau. Suivez sur franceinfo cette passation de pouvoir.

Le Conseil des ministres se déroulera normalement. Le Conseil des ministres, prévu mercredi à partir de 10 heures, se déroulera "avec le gouvernement ainsi constitué", a assuré la présidence de la République. Gérard Collomb, numéro 2 du gouvernement, avait remis sa démission pour la deuxième fois en 48 heures mardi afin de "revenir à Lyon" pour reprendre la mairie de la capitale des Gaules.

"Oui, je reviens à Lyon". "Oui, je reviens à Lyon. J'ai expliqué au président que les Français et les Lyonnais avaient besoin que les choses soient claires. J'ai toujours accompli ce que j'avais dit, et ma priorité, c'est de m'engager avec les Lyonnais", avait détaillé mardi soir Gérard Collomb dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra.

Le voyage d'Edouard Philippe en Afrique du Sud annulé. Edouard Philippe a décidé d'annuler son voyage prévu les 4 et 5 octobre en Afrique du Sud. Le Premier ministre devait se déplacer avec une délégation de grands patrons. Il avait notamment prévu de rencontrer le nouveau président Cyril Ramaphosa et d'honorer la mémoire de Nelson Mandela