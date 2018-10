Démission de Gérard Collomb : "C'est la première fois depuis Clemenceau qu'un Premier ministre cumule aussi les fonctions de ministre de l'Intérieur"

Le politologue Jean Petaux analyse le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur et l'intérim effectué par le Premier ministre Edouard Philippe : "Cela tient au fait que le parti La République en marche est totalement non-structuré".

"À ma connaissance, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis Clemenceau, qu'un Premier ministre cumule les fonctions de ministre de l'Intérieur et de Premier ministre", constate Jean Petaux, politologue, après qu'Edouard Philippe a succédé à Gérard Collomb place Beauvau. "C'est relativement surréaliste cette affaire", poursuit l'enseignant à Sciences Po-Bordeaux.

"J'ai entendu quelqu'un parler d'un 'problème de banc de touche' chez La République en marche [LREM], c'est un peu cela. On s'en était déjà rendu compte lors du remplacement de Nicolas Hulot", poursuit Jean Petaux. "Il n'y a pas, dans LREM, cette fonction importante des partis politiques qui est celle de formation de cadres politiques, inscrite dans la constitution de 1958 : 'les partis politiques concourent à l'exercice du suffrage universel'".

Le parti La République en marche, outre qu'il est très jeune, est aussi totalement non-structuré.Jean Petauxà franceinfo

Cette démission est aussi un gros coup dur pour Emmanuel Macron : Gérard Collomb, "en tant que maire de Lyon, a un statut qui se situe dans l'héritage d'un Edouard Herriot ou d'un Raymond Barre. C'est aussi une personnalité qui a une expérience à la fois territoriale et nationale. On a cru d'ailleurs un temps qu'il allait être le Gaston Defferre à l'Intérieur, qu'a connu Mitterrand de 1981 à 1984". Pour le politologue, Gérard Collomb a aussi apporté des réseaux à Emmanuel Macron, "c'est un homme de réseaux à Lyon, qui a réconcilié les fameuses collines de Lyon : celle qui prie (Fourvière), celle qui travaille (la Croix-Rousse). Et puis tout le monde connaît son appartenance à la franc-maçonnerie, etc... Je pense que cela a été un élément très fort".

Il faudrait qu'Emmanuel Macron parvienne à enrayer cette séquence très négative.Jean Petauxà franceinfo

Pour autant, Jean Petaux ne considère pas le départ de Gérard Collomb comme une crise politique : "Il faut se garder des grands mots. Les crises politiques sont très rarement des crises institutionnelles." À moins de huit mois des élections européennes, cette situation peut cependant poser problème, "surtout que les élections européennes sont souvent l'occasion pour les oppositions de se manifester en une forme d'élection intermédiaire visant à sanctionner le président en place", décrypte le politologue.