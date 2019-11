Consommation : vers une suppression du ticket de caisse pour les petits achats ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le ticket de caisse, un petit bout de papier qui pourrait disparaître. Pas très écologique, voire nocif pour la santé, un hypermarché en consomme en moyenne 849 km par an. Mais cela pourrait changer. Dans un magasin de prêt-à-porter, le reçu n'est déjà plus une obligation. Le ticket de caisse peut être envoyé directement par mail. Les clients n'y trouvent que des avantages.

Des clients de plus en plus connectés

Pour le magasin, il faut s'adapter au changement de la société. "Les clientes sont de plus en connectées de nos jours. Cela leur permet de faciliter les retours et de pouvoir archiver les tickets de façon plus rapide, plus concrète", explique Caroline Bougger, directrice d'un magasin Etam. Ce système pourrait être généralisé après l'amendement d'une députée à la loi sur l'économie circulaire. Il prévoit la suppression du ticket de caisse pour les achats de moins de 10 euros d'ici 2020.

