Gouvernement : "A force de délit de faciès des plus raisonnables à gauche, on finit par devoir subir la vraie droite", tacle Bernard Cazeneuve

Bernard Cazeneuve tacle (encore) le Parti socialiste. L'ancien Premier ministre accuse la direction du PS d'avoir empêché "avec jubilation" sa nomination à Matignon et entend désormais contribuer au "rassemblement de la gauche de gouvernement" en vue de l'élection présidentielle. "A force de délit de faciès et d'excommunication des plus raisonnables à gauche, on finit par devoir subir la vraie droite", affirme-t-il dans un entretien au Monde.

Quand son nom a circulé comme potentiel Premier ministre, "Olivier Faure et Boris Vallaud sont tombés visiblement avec jubilation" dans "le piège tendu par Emmanuel Macron", en "refusant de s'engager clairement à ne pas censurer un gouvernement dont j'aurais pris la tête lorsque Emmanuel Macron les a interrogés sur leurs intentions", affirme Bernard Cazeneuve.

Lors de son entretien avec Emmanuel Macron qui aurait pu conduire à sa nomination, Bernard Cazeneuve dit n'avoir "pas parlé d'abrogation de la réforme des retraites, mais clairement souhaiter en corriger les injustices". L'ex-Premier ministre estime que le PS doit maintenant "sortir des divisions extrêmes dans lesquelles il est plongé du fait de cette alliance avec LFI".