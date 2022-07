En visite à Lyon, Gérald Darmanin critique le maire et rappelle l'arrivée de "200 policiers supplémentaires" en janvier

"Ce qu'ils vivent est inacceptable." Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole face aux journalistes, samedi 30 juillet, après avoir rencontré des habitants et des commerçants de la Guillotière, à Lyon. C'est dans ce quartier du 3e arrondissement de la préfecture du Rhône que des policiers ont été agressés, le 20 juillet. Au cours de sa visite, Gérald Darmain a rencontré ces fonctionnaires de police blessés et s'est rendu au commissariat des 3e et 6e arrondissements, dont dépend le quartier de la Guillotière.

"Je vais écrire à monsieur le maire dès demain", a promis le ministre. Maire de Lyon EELV, élu en 2020, Grégory Doucet avait annoncé vendredi sur Twitter qu'il refusait de participer à la visite de Gérald Darmanin. Il y écrit notamment : "300 policiers nationaux nets en plus, c'était son engagement il y a deux ans à ma demande. C'est ce que nous attendons encore. Je ne serai pas présent."

Des policiers supplémentaires en janvier

"Je pense que les absents ont toujours tort" et "que monsieur le maire a fait une grave erreur de ne pas être présent", a critiqué le locataire de la place Beauvau samedi. "Je ne suis pas candidat aux élections à Lyon donc il n'a pas de craintes à avoir", a-t-il raillé, en promettant de revenir sur place en septembre. Quelques heures plus tôt, dans le "12/13" de France 3 Rhône-Alpes, Gérald Darmanin avait appelé le maire "à faire son travail de maire".

Le ministre de l'Intérieur a martelé qu'il "y a eu plus de 100 policiers" supplémentaires à Lyon depuis qu'il est ministre. Il a rappelé le maintien à Lyon d'"une nouvelle brigade CRS à demeure" et "200 policiers supplémentaires de la PAF [Police aux frontières] qui arrivent dès janvier pour tenir [s]a promesse de 300 policiers supplémentaires en trois ans". En outre, Gérald Darmanin a invité Grégory Doucet à installer davantage de caméras de vidéoprotection, alors qu'il y en a déjà environ 570 de ce type à Lyon. Il faut "qu'on puisse avoir la main sur ces caméras de vidéoprotection", a-t-il insisté.

Grégory Doucet a finalement réagi sur Twitter, samedi en fin d'après-midi. "Il est impératif que cette fois, ses engagements soient suivis d'effet, notamment sur les effectifs", a-t-il insisté, en rappelant qu'il avait rendu visite aux habitants et aux commerçants la veille.