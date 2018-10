Taxe d'habitation : "55 communes de plus de 10 000 habitants" ont voté des augmentations

Selon "le Figaro", c'est au total plus de 6 000 communes françaises, soit plus d'une ville sur six, qui ont augmenté leur taxe d'habitation en 2018.

Le ministre de l'Action Publique Gérald Darmanin quitte l'Elysée, le 10 octobre 2018. (ERIC FEFERBERG / AFP)